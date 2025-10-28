Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Угорщина прагне створити антиукраїнський альянс у ЄС

28 жовтня 2025, 09:29
Фото: Getty Images
Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати всередині ЄС антиукраїнський альянс.

Про це у коментарі Politico розповів політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан.

Угорський прем’єр Віктор Орбан прагне об’єднатись з Андреєм Бабішем, чия популістська партія ANO здобула перемогу на парламентських виборах в Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

Балаж Орбан розповів, що за задумом ці троє мають узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом.

Як зазначено у публікації, хоча до створення міцного політичного союзу ще далеко, його утворення може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.

"Я думаю, що це станеться – і буде все більш і більш помітним", – сказав Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення антиукраїнського альянсу в ЄС.

У цьому контексті він згадав про групу "Вишеградська четвірка", до якої входять Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, і яка протистояла міграційній політиці ЄС.

"Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Саме так ми змогли чинити опір", – сказав Орбан.

Водночас видання нагадує, що чинний прем’єр Польщі Дональд Туск є прихильником України, тож навряд доєднається до антиукраїнських утворень.

Однак Фіцо і Бабіш підтримали точку зору угорського лідера щодо України, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску.

Бабіш піддався критиці за своє публічне скептичне ставлення до подальшої європейської допомоги Києву, а нинішній міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський попередив в інтерв'ю Politico, що Бабіш діятиме  як "маріонетка" Орбана за столом Європейської ради.

Проте формування будь-яких союзів. Хоча Фіцо був переобраний прем'єр-міністром Словаччини в 2023 році, він не пішов на офіційний союз з угорським лідером у конкретних сферах політики. До того ж Бабіш ще не сформував уряд.

