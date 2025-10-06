Це рішення українського народу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу відбудеться незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує євроінтеграційні рішення на рівні ЄС.

Про це він сказав 6 жовтня на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє агенція Укрінформ.

"Україна буде в Євросоюзі - з Орбаном або без. Бо це вибір українського народу", - наголосив Зеленський.

Президент також висловив переконання, що угорське суспільство підтримує Україну, навіть якщо позиція уряду Будапешта цьому суперечить.

Коментуючи можливу реформу процедури ухвалення рішень у ЄС, яка дозволила б обійти право вето окремих країн, Зеленський зазначив:

"Зміна процедури це і є шлях, як без Угорщини. Коли більшість країн підтримують Україну, розуміють, що це потрібно".

Крім того, глава держави нагадав, що Україна виконала всі технічні умови для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС, що демонструє її готовність до подальшого зближення з євроспільнотою.