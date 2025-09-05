Україна домовляється обслуговувати свої F-16 локалізовано – Defence Express

Україна може локалізувати обслуговування F-16 за підтримки Lockheed Martin.

Про це пише Defence Express.

На виставці MSPO 2025 у Польщі відбулася зустріч представників АТ "Українська оборонна промисловість" та американської компанії Lockheed Martin, виробника винищувачів F-16. Основна тема обговорення — технічна підтримка та обслуговування авіаплатформ в Україні.

За інформацією, Lockheed Martin може налагодити пряме партнерство з одним із підприємств "Укроборонпрому", що дасть українській оборонній промисловості доступ до знань та технологій для вдосконалення виробничих процесів. Це створює передумови для локалізації сервісу F-16 в Україні, хоча ключові компоненти все одно доведеться постачати зі США.

Локалізація обслуговування важлива для забезпечення незалежності Повітряних сил України. Вітчизняна промисловість вже має значний досвід модернізації радянських літаків, і наявні потужності можуть бути адаптовані для робіт із західними винищувачами.

Сусідні Польща та Румунія вже освоїли подібні можливості: польське підприємство проводить модернізацію власних F-16, а центр технічного обслуговування в Румунії здатний обслуговувати кілька літаків одночасно. Однак локалізація сервісу в Україні дозволить не залежати від партнерів та розвивати власний оборонний потенціал.

Наразі питання розгортання власного обслуговування F-16 залишається припущенням, заснованим на контексті зустрічі, і офіційних підтверджень поки немає.