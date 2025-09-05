Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна домовляється обслуговувати свої F-16 локалізовано – Defence Express

05 вересня 2025, 12:33
Україна домовляється обслуговувати свої F-16 локалізовано – Defence Express
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Локалізація обслуговування важлива для забезпечення незалежності Повітряних сил України
Україна може локалізувати обслуговування F-16 за підтримки Lockheed Martin.
 
Про це пише Defence Express.
 
На виставці MSPO 2025 у Польщі відбулася зустріч представників АТ "Українська оборонна промисловість" та американської компанії Lockheed Martin, виробника винищувачів F-16. Основна тема обговорення — технічна підтримка та обслуговування авіаплатформ в Україні.
 
За інформацією, Lockheed Martin може налагодити пряме партнерство з одним із підприємств "Укроборонпрому", що дасть українській оборонній промисловості доступ до знань та технологій для вдосконалення виробничих процесів. Це створює передумови для локалізації сервісу F-16 в Україні, хоча ключові компоненти все одно доведеться постачати зі США.
 
Локалізація обслуговування важлива для забезпечення незалежності Повітряних сил України. Вітчизняна промисловість вже має значний досвід модернізації радянських літаків, і наявні потужності можуть бути адаптовані для робіт із західними винищувачами.
 
Сусідні Польща та Румунія вже освоїли подібні можливості: польське підприємство проводить модернізацію власних F-16, а центр технічного обслуговування в Румунії здатний обслуговувати кілька літаків одночасно. Однак локалізація сервісу в Україні дозволить не залежати від партнерів та розвивати власний оборонний потенціал.
 
Наразі питання розгортання власного обслуговування F-16 залишається припущенням, заснованим на контексті зустрічі, і офіційних підтверджень поки немає.

 

війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється