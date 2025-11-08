Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна домовляється зі США про закупівлю додаткових систем Patriot – Зеленський

08 листопада 2025, 16:48
Україна домовляється зі США про закупівлю додаткових систем Patriot – Зеленський
Це посилить захист від російських ракет і дронів.

Україна веде переговори зі Сполученими Штатами та іншими партнерами щодо придбання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на Facebook-сторінці.

За його словами, наразі тривають відновлювальні роботи після масованого російського удару в ніч на 8 листопада.

"Масований був удар, багато балістики – щонайменше 25 балістичних ракет, а також аеробалістичні й крилаті ракети, понад 450 безпілотників різних типів. Дуже нахабний, багато в чому демонстративний удар", – зазначив Президент.

Зеленський повідомив, що сили оборони України знешкодили понад 400 дронів, що стало результатом ефективної роботи підрозділів безпілотних систем, армійської авіації та мобільних вогневих груп.

"Проти балістичних та аеробалістичних ракет дуже складно боротися — лише деякі системи у світі здатні збивати їх ефективно. Щоб прикрити всю нашу територію, потрібно значно більше таких систем і ракет до них", – наголосив глава держави.

Президент додав, що Україна працює зі США над закупівлею додаткових батарей Patriot і розраховує на підтримку партнерів.

Зеленський подякував “кожному лідеру, кожному другу України в Європі, Америці та Азії, хто допомагає чи намагається допомогти”, додавши, що відповідні рішення "будуть ухвалені".

Нагадаємо, що на початку місяця Україна отримала системи Patriot від Німеччини.

 

