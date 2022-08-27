НОВИНИЗ українських портів вийшли 44 судна, які її вивезли до 15 країнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна експортувала понад 1 млн тонн агропродукції
Фото з вільного доступу
Від початку роботи "зернового коридору" з українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
"У рамках реалізації Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування, за 26 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшли 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу", - йдеться у повідомленні.
26 серпня 2022 року вранці з порту Чорноморськ вийшли 4 судна, якими було відправлено 133 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії до портів Судану, Індії, Єгипту та Туреччини.
"За тиждень роботи "зернового коридору" порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 362 тис тонн пшениці, кукурудзи, ріпаку, олії, сої та ячменю, які попрямують до портів Іспанії, Ізраїлю, Німеччини та Туреччини. Водночас 13 суден із 294 тис. тонн пшениці, олії, сої, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Лівії, Нідерландів, Ізраїлю, Індії, Єгипту, Туреччини, Німеччини та Судану", - наголошується в повідомленні.
Раніше Пезидент України повідомив, що вже є 70 заявок на прибуття нових суден на завантаження. Основна мета - вийти на обсяг у 3 млн тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 08 2022 11:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Виграти гітару з автографами Imagine Dragons можна за донати для UNITED24
- ФОТО Подарунок для Королеви до Дня Незалежності: капелюшок створений українським дизайнером
- ФОТО Зеленський вручив Джонсону Орден Свободи й іменну табличку на Алеї сміливості
- Пентагон закупить для України ЗРК NASAMS на суму $182 млн
- В Україні від початку війни зареєстровано понад 14 тис злочинів проти нацбезпеки