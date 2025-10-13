Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна і Нідерланди обговорюють створення спільних підприємств із виробництва дронів

13 жовтня 2025, 14:33
Фото: Міноборони
Сторони домовилися щодо наступних кроків для створення спільних виробництв та реалізації подальших швидких поставок виробленого озброєння.
Україна і Нідерланди обговорили створення спільних підприємств із виробництва дронів.
 
Про це розповіли в Міноборони.
 
Українська делегація, яку очолив заступник міністра оборони Сергій Боєв, визначила з делегацією міністерства оборони Нідерландів подальші кроки для створення спільних виробництв.
 
"Директор з озброєння Міністерства оборони Нідерландів Ян Віллем Гартман висловив зацікавленість у поєднанні українського досвіду та технологій з нідерландськими виробничими спроможностями. Партнери зацікавлені у спільному виробництві дронів в межах ініціативи Build with Ukraine", – зазначили в українському міністерстві. 
 
Боєв зауважив, що виробництво в межах ініціативи Build with Ukraine має сприяти як розвитку ОПК, так і створенню запасів озброєння. 
 
"Європа має бути готова до викликів та готуватися спільно з Україною", – сказав він і подякував Нідерландам за внесок в бюджет ініціативи PURL на закупівлю озброєння американського виробництва.
 
Заступник міністра підкреслив необхідність залучення більшої кількості партнерів до цього механізму.

 

