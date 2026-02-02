Україна і Польща домовилися про новий рівень енергетичної співпраці

Вони також погодили механізми підтримки відновлення енергосистеми України.

Україна та Польща домовилися про посилення співпраці в енергетичному секторі. Зокрема, сторони обговорили розвиток інтерконектора Жешув – Хмельницька АЕС, що дозволить збільшити пропускну здатність електромереж.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із польським колегою Мілошем Мотикою, під час якої обговорили можливості співпраці в електроенергетиці, газовому та вугільному секторах.

"Подякував за високий рівень підтримки України. Польський уряд передав 141 гуманітарний вантаж та 3,1 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Особливо цінуємо ініціативу польського народу зі збору коштів на генератори — це прояв справжньої дружби та людяності", - зазначив Шмигаль.

Міністр поінформував колегу про ситуацію в енергосистемі України та нагальні потреби для її відновлення.

Під час зустрічі сторони обговорили активізацію співпраці у газовому секторі в межах "вертикального газового коридору" та запропонували створити експертну робочу групу за участю Світового банку для підтримки розвитку чистої вугільної генерації.

Окремо сторони зупинилися на підготовці до Конференції з відновлення, яка цього року відбудеться у Польщі, і погодили подальші кроки щодо зміцнення енергетичної безпеки та співпраці між двома країнами.