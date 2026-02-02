Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і Польща домовилися про новий рівень енергетичної співпраці

02 лютого 2026, 18:05
Україна і Польща домовилися про новий рівень енергетичної співпраці
Фото: epochtimes.com.ua
Вони також погодили механізми підтримки відновлення енергосистеми України.

Україна та Польща домовилися про посилення співпраці в енергетичному секторі. Зокрема, сторони обговорили розвиток інтерконектора Жешув – Хмельницька АЕС, що дозволить збільшити пропускну здатність електромереж. 

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із польським колегою Мілошем Мотикою, під час якої обговорили можливості співпраці в електроенергетиці, газовому та вугільному секторах. 

"Подякував за високий рівень підтримки України. Польський уряд передав 141 гуманітарний вантаж та 3,1 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Особливо цінуємо ініціативу польського народу зі збору коштів на генератори — це прояв справжньої дружби та людяності", - зазначив Шмигаль. 

Міністр поінформував колегу про ситуацію в енергосистемі України та нагальні потреби для її відновлення. 

Під час зустрічі сторони обговорили активізацію співпраці у газовому секторі в межах "вертикального газового коридору" та запропонували створити експертну робочу групу за участю Світового банку для підтримки розвитку чистої вугільної генерації. 

Окремо сторони зупинилися на підготовці до Конференції з відновлення, яка цього року відбудеться у Польщі, і погодили подальші кроки щодо зміцнення енергетичної безпеки та співпраці між двома країнами.

 
УкраїнаПольщаенергетика

Останні матеріали

Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється