Україна і росія провели черговий обмін військовополоненими

У четвер, 2 жовтня, між росією та Україною відбувся новий обмін військовополоненими – додому повернули 185 захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він уточнив, що сто вісімдесят троє – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Серед звільнених військові Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

"Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома", - додав Зеленський.

Також додому повернули двадцятьох цивільних українців.

Президент пообіцяв, що всім повернутим українцям нададуть необхідну допомогу.

"Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - звернув увагу Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що частину полонених вдалося повернути відповідно до стамбульських домовленостей, ще частину - у рамках чергового, 69-го обміну.

Звільнені воїни захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямах.