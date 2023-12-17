Україна і Румунія вирішили 20-річний спір про канал "Дунай – Чорне море"

Україна і Румунія розв'язали багаторічний спір, пов'язаний із облаштуванням українською стороною глибоководного суднового ходу "Дунай – Чорне море".

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець написав на Facebook-сторінці.

"Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов'язань за Конвенцією Еспо. На полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо 20-річний спор з Румунією з виконання її вимог при будівництві каналу "Дунай-Чорне море" - done", - йдеться в дописі.

Міністр додав, що спір стосувався зобов’язань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті і 1ого вдалось остаточно залагодити на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо в Женеві.

"Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях по приведенню у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", - написав Стрілець.

Міждержавний спір стосовно каналу "Дунай – Чорне море", який пролягає Кілійським та Старостамбульським гирлами в дельті Дунаю, тягнеться з 2004 року, відколи Україна запустила плавання каналом в експериментальному режимі.

Проти виступили Європейська комісія і Румунія, посилаючись на природоохоронний статус дельти та відсутність оцінки впливу судноплавства на довкілля.

Для вирішення спору в січні 2005 року на основі Конвенції Еспо була створена Комісія із запиту для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу "Дунай – Чорне море".