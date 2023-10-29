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Україна і США створюють гібридні системи озброєння

29 жовтня 2023, 11:26
Україна і США створюють гібридні системи озброєння
Фото: Генштаб ЗСУ
США виробляють так звані системи FrankenSAM, які поєднують західну і елементи радянського озброєння, які є в українських запасах, щоб задовольнити попит.

Про це пише The New York Times.

"Американські офіційні особи називають це програмою FrankenSAM, яка об'єднує передові ракети класу "земля-повітря" західного калібру з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи", - пише видання. 

Два варіанти таких систем ППО: один із радянських пускових установок "Бук" і американських ракет "Sea Sparrow", другий - імпровізована наземна установка, що є гібридом радарів радянської епохи і надзвукових авіаційних ракет "Sidewinder".  Ще один третій варіант являє собою комбінацію радянського обладнання та систем ППО "Howk". 

Всі вони були випробувані протягом останніх місяців на військових базах в США і будуть доставлені в Україну вже цієї осені.

Перспективною розробкою FrankenSAM, ймовірно, стане комбінація ракет і пускової установки "Patriot", яка працюватиме зі старими радіолокаційними системами українського виробництва.

"Ідея інтеграції обладнання радянських часів із більш досконалими західними ракетами може допомогти Україні використати свій арсенал на випадок майбутньої довгої війни. Це також дає можливість ввести в практичне застосування зброю, яка припадає пилом на складах НАТО", -  розказав військовий аналітик Гудзонівського інституту у Вашингтоні Чан Касапоглу.

Це не перший подібний проект, адже нещодавно ми писали, що ЗСУ переробили американські AIM-9M для запуску з землі, для потреб української ППО.

 

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