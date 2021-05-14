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Україна має намір приєднатися до навчань Пентагону Cyber Flag

Це питання (кібербезпеки) надзвичайно важливе, і ми розуміємо великі вразливості, які є, в тому числі в Україні, бо ми з 2014 року постійно зазнаємо різноманітних кібератак як на критично важливу інфраструктуру, так і на банки, на фінансову систему
Українська сторона поглиблює співпрацю зі Сполученими Штатами у питаннях протидії кібернападам та має намір приєднатися до щорічних навчань Cyber Flag.
Україна має намір приєднатися до навчань Пентагону Cyber Flag Фото: з відкритих джерел
Про це повідомила в четвер у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє "Європейська правда".
 
"Це питання (кібербезпеки) надзвичайно важливе, і ми розуміємо великі вразливості, які є, в тому числі в Україні, бо ми з 2014 року постійно зазнаємо різноманітних кібератак як на критично важливу інфраструктуру, так і на банки, на фінансову систему", - зауважила Маркарова.
 
Вона підкреслила, що Україна з початку російської агресії накопичила великий обсяг інформації, а також досвід протидії кібератакам з боку РФ.
 
"Зараз ми працюємо дуже активно в нашому кібердіалозі зі Сполученими Штатами", - зазначила посол.
 
У цьому контексті вона повідомила, що СБУ у взаємодії з американськими колегами зупинили понад 350 кібератак.
 
"І сьогодні ми хочемо підняти це питання на наступний рівень – тобто крім активної двосторонньої співпраці зі США ми також заявили про своє бажання приєднатися до навчань Cyber Flag, що дозволить нам також дуже сильно розширити тренування й навчання фахівців на цьому напрямі", - підкреслила Маркарова.
 
Навчання Cyber Flag проводяться Міністерством оборони США у взаємодії з іншими агентствами й відомствами з 2011 року на регулярній основі. У них беруть участь сотні фахівців з метою підвищення готовності до реагування на кібератаки, а також налагодження взаємодії між відомствами, а також союзниками та партнерами.
 
 
 
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14 05 2021 10:53
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