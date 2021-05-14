НОВИНИУкраїнська сторона поглиблює співпрацю зі Сполученими Штатами у питаннях протидії кібернападам та має намір приєднатися до щорічних навчань Cyber Flag.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна має намір приєднатися до навчань Пентагону Cyber Flag
Це питання (кібербезпеки) надзвичайно важливе, і ми розуміємо великі вразливості, які є, в тому числі в Україні, бо ми з 2014 року постійно зазнаємо різноманітних кібератак як на критично важливу інфраструктуру, так і на банки, на фінансову систему
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомила в четвер у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє "Європейська правда".
"Це питання (кібербезпеки) надзвичайно важливе, і ми розуміємо великі вразливості, які є, в тому числі в Україні, бо ми з 2014 року постійно зазнаємо різноманітних кібератак як на критично важливу інфраструктуру, так і на банки, на фінансову систему", - зауважила Маркарова.
Вона підкреслила, що Україна з початку російської агресії накопичила великий обсяг інформації, а також досвід протидії кібератакам з боку РФ.
"Зараз ми працюємо дуже активно в нашому кібердіалозі зі Сполученими Штатами", - зазначила посол.
У цьому контексті вона повідомила, що СБУ у взаємодії з американськими колегами зупинили понад 350 кібератак.
"І сьогодні ми хочемо підняти це питання на наступний рівень – тобто крім активної двосторонньої співпраці зі США ми також заявили про своє бажання приєднатися до навчань Cyber Flag, що дозволить нам також дуже сильно розширити тренування й навчання фахівців на цьому напрямі", - підкреслила Маркарова.
Навчання Cyber Flag проводяться Міністерством оборони США у взаємодії з іншими агентствами й відомствами з 2011 року на регулярній основі. У них беруть участь сотні фахівців з метою підвищення готовності до реагування на кібератаки, а також налагодження взаємодії між відомствами, а також союзниками та партнерами.
Читайте також: Байден видав указ про посилення кібербезпеки США
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 05 2021 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Марсохід виявив загадкові гірські породи на дні кратера
- ВІДЕО Зеленський відкрив Кіберцентр UA30
- АУДІО Космічний апарат виявив "стійкий гул" з-поза нашої Сонячної системи
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19