Україна має створювати свої безпілотні авіаційні комплекси, а також наземну і морську безекіпажну техніку
Україна має створювати свої ударні та розвідувальні оперативно-стратегічні безпілотні авіаційні комплекси, а також наземну і морську безекіпажну техніку, вважає директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Україна має зробити технологічний гіперстрибок і вже не модернізувати літаки за $40 млн один літак, як пропонувала рік тому ізраїльська компанія Elbit Systems, а створювати свої ударні та розвідувальні оперативно-стратегічні, а можливо, й стратегічні безпілотні авіаційні комплекси, тому що це дуже важливо", - сказав він під час прес-конференції в Києві в п'ятницю.
За його словами, Україна може переозброїти військо з урахуванням нових технологій за умови наявності політичної волі, тобто правильної системної організації роботи, та певного ресурсу.
Крім того, експерт заявив про необхідність розробки в Україні наземної та морської безекіпажної техніки. "У Росії є вже цілі угруповання безекіпажних платформ, катерів у Криму, тоді як в України є напрацювання, вони ніяк не розробляються", - додав він.
Бадрак наголосив, що в Україні є п’ять-шість потужних приватних компаній, які розробляють наземну роботизовану техніку - різні маленькі системи, які не є дуже дорогими. "Але якщо вони будуть обладнані керованими ракетами, це буде надзвичайно потужна зброя на передовій", - пояснив він.
Водночас, зазначив він, імпорт іноземної техніки в Україну в державному оборонному замовленні має бути на рівні не більше ніж 20%. "Тому що інакше ми втратимо власний оборонний комплекс", - пояснив експерт.
Він також вважає за доцільне створення в Україні агентства з розвитку оборонних технологій.
"Безумовно, було б доцільно, щоб така структура була в міністерстві, яке займалося б оборонно-промисловою політикою держави. Але, на жаль, нинішня влада відмовилася від створення такого міністерства. Хоча Офіс президента, я знаю, нині розробляє, і з Офісу президента може бути подано альтернативний законопроект... Але на сьогодні немає такого міністерства, тому ми запропонували, щоб таке агентство було всередині військового відомства, як це зроблено в США", - повідомив Бадрак.
Читайте також: В Україні створять єдиний портал для туристів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею