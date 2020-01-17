Україна має створювати свої безпілотні авіаційні комплекси, а також наземну і морську безекіпажну техніку

За його словами, Україна може переозброїти військо з урахуванням нових технологій за умови наявності політичної волі, тобто правильної системної організації роботи, та певного ресурсу

Бадрак наголосив, що в Україні є п’ять-шість потужних приватних компаній, які розробляють наземну роботизовану техніку - різні маленькі системи, які не є дуже дорогими. "Але якщо вони будуть обладнані керованими ракетами, це буде надзвичайно потужна зброя на передовій", - пояснив він.

Україна має створювати свої ударні та розвідувальні оперативно-стратегічні безпілотні авіаційні комплекси, а також наземну і морську безекіпажну техніку, вважає директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна має зробити технологічний гіперстрибок і вже не модернізувати літаки за $40 млн один літак, як пропонувала рік тому ізраїльська компанія Elbit Systems, а створювати свої ударні та розвідувальні оперативно-стратегічні, а можливо, й стратегічні безпілотні авіаційні комплекси, тому що це дуже важливо", - сказав він під час прес-конференції в Києві в п'ятницю.

За його словами, Україна може переозброїти військо з урахуванням нових технологій за умови наявності політичної волі, тобто правильної системної організації роботи, та певного ресурсу.

Крім того, експерт заявив про необхідність розробки в Україні наземної та морської безекіпажної техніки. "У Росії є вже цілі угруповання безекіпажних платформ, катерів у Криму, тоді як в України є напрацювання, вони ніяк не розробляються", - додав він.

Бадрак наголосив, що в Україні є п’ять-шість потужних приватних компаній, які розробляють наземну роботизовану техніку - різні маленькі системи, які не є дуже дорогими. "Але якщо вони будуть обладнані керованими ракетами, це буде надзвичайно потужна зброя на передовій", - пояснив він.

Водночас, зазначив він, імпорт іноземної техніки в Україну в державному оборонному замовленні має бути на рівні не більше ніж 20%. "Тому що інакше ми втратимо власний оборонний комплекс", - пояснив експерт.

Він також вважає за доцільне створення в Україні агентства з розвитку оборонних технологій.

"Безумовно, було б доцільно, щоб така структура була в міністерстві, яке займалося б оборонно-промисловою політикою держави. Але, на жаль, нинішня влада відмовилася від створення такого міністерства. Хоча Офіс президента, я знаю, нині розробляє, і з Офісу президента може бути подано альтернативний законопроект... Але на сьогодні немає такого міністерства, тому ми запропонували, щоб таке агентство було всередині військового відомства, як це зроблено в США", - повідомив Бадрак.

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