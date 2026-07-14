Україна майже повністю узгодила зовнішню політику з Євросоюзом – глава МЗС

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна й надалі працюватиме над реформами.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що відкриття шостого кластера "Зовнішні відносини" під час Міжурядової конференції стало ще одним підтвердженням прогресу України на шляху до вступу в ЄС.

Він подякував Єврокомісії, Ірландії як голові Ради ЄС та всім країнам-членам за підтримку.

"Один із двох розділів у межах шостого кластера, розділ 31, належить до сфери відповідальності МЗС України – і я з гордістю можу сказати, що за останні роки ми досягли рівня 99% відповідності зовнішньої політики України політиці ЄС. Цей відмінний результат дає надію на швидкий прогрес", – написав Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна й надалі працюватиме над реформами та повним узгодженням своєї зовнішньої й безпекової політики з політикою ЄС, а також висловив сподівання на прогрес після відкриття інших переговорних кластерів.

Нагадаємо, кластер "Зовнішні відносини" охоплює спільну політику безпеки й оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Раніше Качка заявляв, що всі шість переговорних кластерів можуть відкрити вже протягом липня – відкриття всіх кластерів стане останнім кроком перед переходом до завершального етапу переговорів з ЄС.