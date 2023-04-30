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ПОЛІТИКА

Україна може розпочати наступ на росію будь-якої миті, але є фактори, що його затягують – CNN

30 квітня 2023, 11:50
Україна може розпочати наступ на росію будь-якої миті, але є фактори, що його затягують – CNN
Україна перейде у великий контрнаступ, ймовірно, вже найближчими тижнями.

Україна практично готова до масштабного контрнаступу, але його успіху можуть перешкодити три фактори.

Про це пише CNN.

"Україна заявляє про завершення підготовки до весняного контрнаступу. Коли його запустять, можливо, на півдні, це стане ключовим моментом у конфлікті. Але росіяни мали майже шість місяців, щоб підготувати ґрунт – і побудувати складну систему захисту. Прорив стане величезним випробуванням", - йдеться у повідомленні.

Супутникові знімки, перевірені CNN та іншими новинними організаціями, показують масштаб російської оборони, яка була побудована в частині південної України – шари протитанкових ровів, перешкоди, мінні поля та траншеї.

Найбільш укріпленими районами є південно-східна частина Запорізької області та Кримський перешийок. Зокрема добре укріплені напрямки на Пологи і Токмак, що повинно утруднити просування до Мелітополя.

"Така оборона, однак, настільки хороша, наскільки хороші сили, закріплені за кожним сектором. Самі по собі вони є обмеженою перешкодою. Ось чому росіяни перекинули більше підрозділів на південь України", – зазначає видання.

Другим фактором, який може негативно відбитися на успіху українського контрнаступу є відсутність фактора несподіванки. На відміну від наступу в Харківській області, цього разу противник очікує удару ЗСУ саме на півдні.

З цієї причини українським силам потрібно домогтися рішучих успіхів вже в першу добу наступу, вважає видання. 

"Українська мета повинна полягати в тому, щоб викликати параліч в російському військовому керівництві і паніку серед російських рядових", – зазначає лондонський фахівець з сучасних воєн Франц-Стефан Гаді.

Ідеальним сценарієм він вважає прорив бронетанкових сил крізь ешелоновану російську оборону в найбільш слабкому місці і швидке просування в тил російським, щоб створити загрозу центрам управління і вузлів постачання.

Третій фактор, який вплине на результат контрнаступу ЗСУ – це перевага російської армії в повітрі.

"Одним з атрибутів успішної оборони є здатність контратакувати, виводити наступаючого противника з рівноваги і змушувати його посилати війська туди, куди він не волів би. Здатність росіян зробити це ефективно викликає сумніви. Але росіяни зберігають явну перевагу в повітрі, і це може мати вирішальне значення для уповільнення просування України",- пише видання.

Раніше повідомлялось, що військові ЗСУ, що перебувають на навчаннях у Великобританії, вивчають організацію та ведення боїв у міській забудові. Заняття проводять військові інструктори Збройних Сил Королівства Швеція. 

війнаЗСУконтрнаступ

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