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ПОЛІТИКА

Україна наближається до ядерної угоди з Болгарією, що є новим ударом по російському впливу – WSJ

06 липня 2023, 17:44
Україна наближається до ядерної угоди з Болгарією, що є новим ударом по російському впливу – WSJ
Джерело: armyinform
Це вперше з початку повномасштабного вторгнення росії, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

Болгарія наближається до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва "Енергоатому". 

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Відповідно до угоди, переговори щодо якої тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть українській державній атомній компанії "Енергоатом" обладнання з недобудованої атомної електростанції "Белене", вартість якого становить щонайменше 600 млн євро. 

Як відзначає видання, це вперше з початку повномасштабного вторгнення росії, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", - додає видання.

Повідомляється, що розглядається й інший варіант розрахунку, де Болгарія отримає міноритарну частку в українській Хмельницькій АЕС, де буде встановлено обладнання.

Болгарський парламент 6 липня ухвалив рішення, яке зобов'язує уряд провести переговори з Києвом щодо продажу заводу. З посиланням на неназваних посадовців WSJ стверджує, що угода, яка готувалася протягом декількох тижнів, трималася в таємниці, щоб запобігти спробам проросійських політиків у Болгарії її заблокувати.

Нагадаємо, сьогодні 6 липня Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.

Болгаріяядерна угодавійна в Україні

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