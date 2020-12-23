Україна направила в Інтерпол дані про можливу спробу неправомірного використання Росією системи міжнародн

Національне бюро Інтерполу в Україні 11 грудня 2020 року направило до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції інформацію про можливу спробу неправомірного використання інформаційної системи Інтерпол, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"В інформації, превентивно спрямованій Національним бюро в Україні в штаб-квартиру Інтерполу, повідомлялося, що оприлюднена у відкритих джерелах інформація про намір Слідчого комітету РФ оголосити старшого сержанта НГУ Віталія Марківа в міжнародний розшук із використанням інструментів Інтерполу суперечить ст. 3 статуту організації та порушує правила обробки інформації, оскільки звинувачення Віталія Марківа є необґрунтованими і політично заангажованими", - йдеться в повідомленні.

Генеральний секретаріат Інтерполу того самого дня підтвердив отримання інформації та подякував українським колегам за співпрацю.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що Національна поліція України системно моніторить інформацію у "справі Марківа" і превентивно направила в Інтерпол попередження про можливу провокацію з боку Росії.

"Спроби путінського режиму організувати фейкову справу стосовно нацгвардійця Віталія Марківа вже провалилися в суді Італії, тепер він намагається використовувати інструменти Інтерполу. Однак Інтерпол - серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих провокацій. Єдине, чого добився слідком РФ - Віталій Марків поки не зможе подорожувати Золотим кільцем Росії. Але так буде не завжди!", - заявив Аваков.

Як повідомлялося, Марківа затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою у вбивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років ув'язнення за сприяння в умисному вбивстві Роккеллі.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству Роккеллі.

Рішення було оскаржено, і 3 листопада Міланський апеляційний суд ухвалив виправдувальний вирок у справі Марківа. 4 листопада він повернувся з представниками української делегації в Україну.

Басманний суд Москви 11 грудня санкціонував заочний арешт Марківа, якого російські слідчі оголосили в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві.

У середу, 23 грудня, Слідчий комітет РФ пред'явив Марківу звинувачення у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова на Донбасі. Його звинувачують за пп. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом організованою групою з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті або ворожнечі) КК РФ.

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