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Україна не може використовувати HIMARS для ударів по росії - посол України в США

Ольга
Матарикіна
США не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму
Україна не може використовувати HIMARS для ударів по росії - посол України в США Фото з вільного доступу
Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила, що домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території росії стосується тільки реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння.
 
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
 
Маркарова коментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території рсії. На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS , чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS".
 
У серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.
 
"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території російської федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема", - заявляв міністр.
 
Маркарова також підтвердила, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.
 
Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не проти, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де рф організувала псевдореферендуми.
 
 
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29 09 2022 21:00
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