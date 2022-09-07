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Україна отримає ще 1,7 млрд доларів безповоротної допомоги: на що підуть кошти

Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР
Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Проект відповідної угоди схвалений на засіданні уряду.
Україна отримає ще 1,7 млрд доларів безповоротної допомоги: на що підуть кошти Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
 
"Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - написав він.
 
За його словами, це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України.
 
Шмигаль повідомив, що кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
 
Нагадаємо, Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів. Зокрема, в червні 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів - від уряду Канади, 479,4 млн доларів - від Агентства з міжнародного співробітництва Японії.
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09 07 2022 15:53
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