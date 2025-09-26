Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримує черговий пакет допомоги від Данії на понад $400 млн

26 вересня 2025, 20:28
Фото: з вільного доступу
Двадцять сьомий пакет допомоги Україні з боку Данії передбачає виділення майже 1,6 млрд крон на фінансування замовлень української оборонної промисловості.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у пʼятницю оголосив про виділення Україні 27-го пакета допомоги вартістю близько 2,6 млрд данських крон (407 млн доларів).

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Решта грошей у межах пакета виділяються на інші форми допомоги, які оборонне відомство Данії не уточнює.

"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, – це збільшити внесок у українську оборонну промисловість", – прокоментував Поульсен.

З урахуванням останнього пакета Данія загалом оголосила про виділення понад 70 млрд крон на допомогу Україні з 2022 року – як уже надану, так і ту, що надаватиметься в майбутньому.

Серед них майже 6 млрд крон підуть на так звану данську модель – тобто інвестиції в оборонну промисловість України.

