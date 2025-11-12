Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg

Українські компанії, які потребують грошей, охоче діляться своїм ноу-хау в галузі безпілотників.

Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових безпілотників.

Про це пише Bloomberg.

Зараз українські компанії, які потребують грошей, охоче діляться своїм ноу-хау в галузі безпілотників і налагоджують більш безпечні виробничі лінії, шукаючи ринки серед європейських збройних сил, які відчайдушно прагнуть накопичити зброю, засвоюючи уроки війни на своєму східному фланзі.

"Справа не тільки в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, зараз їх більше, ніж у всіх країнах НАТО разом узятих", – сказав аналітик RAND Майкл Бонерт.

Серед них – безпілотники дальнього радіуса дії та дешеві безпілотники з видом від першої особи (FPV), якими пілоти керують за допомогою крихітних бортових камер.