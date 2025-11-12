Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg

12 листопада 2025, 09:35
Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg
Українські компанії, які потребують грошей, охоче діляться своїм ноу-хау в галузі безпілотників.

Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових безпілотників.

Про це пише Bloomberg.

Зараз українські компанії, які потребують грошей, охоче діляться своїм ноу-хау в галузі безпілотників і налагоджують більш безпечні виробничі лінії, шукаючи ринки серед європейських збройних сил, які відчайдушно прагнуть накопичити зброю, засвоюючи уроки війни на своєму східному фланзі.
 
"Справа не тільки в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, зараз їх більше, ніж у всіх країнах НАТО разом узятих", – сказав аналітик RAND Майкл Бонерт.
 
Серед них – безпілотники дальнього радіуса дії та дешеві безпілотники з видом від першої особи (FPV), якими пілоти керують за допомогою крихітних бортових камер.
 
Зазначається, що Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво перехоплювальних дронів у найближчі місяці для боротьби з роями російських безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", які завдають шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі.
 
Українська компанія Skyeton, яка виробляє легкі БпЛА для спостереження, здатні літати понад 24 години у спірному повітряному просторі, стала піонером у виробництві за кордоном, відкривши минулого року свій перший виробничий об'єкт за межами України, у Словаччині. З того часу компанія оголосила про партнерство з Данією та Великою Британією.
 
Компанія залучила понад €10 млн іноземних інвестицій для словацького заводу, який вона побудувала, оскільки її українські об'єкти були "високопріоритетними цілями для ворога", за словами засновника Олександра Степури.

 

