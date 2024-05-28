Літо в Україні тільки починається, і воно виглядає небезпечним.

Харків, друге місто країни, розташоване на крайньому північному сході, поруч з росією, за всіма ознаками є беззахисним перед повітряними атаками.

Про це пише журналіст BBC Джеремі Бовен.

Дві керовані бомби знищили будівельний супермаркет і садовий центр в суботу вдень, коли він був переповнений покупцями.

Менеджер одного з інших магазинів торгового центру Андрій Куденов з відчаєм дивився на те, як горить будівля.

"росіяни хочуть спалити все дотла. Але ми не здамося", - каже він.

Менеджер додає, що там було багато людей, тому що зараз тепло і почався сезон садівництва. В магазині була земля, саджанці. Андрій дістав мобільний телефон і прокрутив фотографії супермаркету до нападу.

"Подивіться, які тут були гарні квіти. І жодного військового, всі були цивільними", - додає він.

Десятки людей були поранені і щонайменше 15 осіб загинули, і ще багато тіл досі не знайдено.

На кожній війні цивільне населення намагається зберегти сліди свого колишнього життя.

Коли горів садовий центр, пари вигулювали своїх собак, а на розкішних площах у центрі Харкова працювали кав'ярні, ігноруючи сирени повітряної тривоги і сповіщення в мобільних додатках.

На сходах оперного театру хлопці-підлітки практикували стрибки на скейтбордах, а дівчата записували танці в TikTok на свої телефони. Усередині оперного театру, в глибокому бетонному підвалі, оркестр репетирував музичний фестиваль, якому війна не завадила.

Їхній стоїчний спокій не може приховати той факт, що Україна переживає найгіршу кризу з часів перших місяців після повномасштабного вторгнення рф понад два роки тому.

Напад на садовий центр був одним з багатьох ударів тут, на північному сході, а також на східному фронті і на півдні біля Херсона.

Здатність України захистити себе залежить від інших, від рішень, прийнятих її західними союзниками, які формують події тут, у Харкові та інших містах, а також вздовж лінії фронту, що становить понад 1000 км.

Іншим стратегічним фактором, який змінює хід війни, є здатність росії вчитися і адаптуватися на полі бою.

Вона конфігурує атаки так, щоб скористатися слабкістю України, особливо у сфері протиповітряної оборони. Її заводи виробляють більше зброї та боєприпасів, ніж набагато більші та розвинутіші західні економіки роблять для України.

Сподівання першого року війни на те, що росію вдасться відтіснити, перетворилися на похмуру боротьбу за те, щоб зупинити її війська, які просуваються вглиб країни.

На третьому році війни кінця не видно.

Журналісти пише, що подолання застережень президента США Джо Байдена залишається болючим процесом. Він боявся третьої світової війни, якщо США і НАТО втрутяться зі своїми військами, або навіть якщо вони нададуть Україні найсучасніші військові технології. Більшість західних аналітиків вважають, що Володимир путін блефує, коли брязкає ядерною шаблею. Байден все ще не хоче визнавати блеф путіна. США продовжують накладати обмеження на використання систем озброєнь для цілей на території рф.

Слабкість України полягає в тому, що вона залежить від інших у фінансуванні та озброєнні. Київ стикається з ворогом, який виробляє більшу частину своєї зброї і має набагато більше населення. Це має значення у війні, де кількість загиблих у бою обчислюється десятками тисяч.

кремль веде наступ у Харківській області відтоді, як її війська перетнули кордон 10 травня. Наступ розширює активну лінію фронту, змушуючи Україну зміцнювати харківський напрямок, залишаючи дірки в інших місцях, якими росія може спробувати скористатися.

Джеремі Бовен додає, що Україна докладає більше зусиль, щоб набирати і призивати на службу молодих чоловіків. Більшість їхніх бійців на передовій – люди середнього віку і виснажені. Українські генерали не марнують життя так, як це робить росія. Проте вони все ще несуть значні втрати вбитими і пораненими в масштабах, про які президент Зеленський лише натякає.

Зі свого боку європейські союзники України намагаються запропонувати більше підтримки. Новий американський пакет військової допомоги змінить ситуацію, як тільки він надійде. Це означає, що Україна може продовжувати боротися. Вона не виграє війну, і вона буде останньою перед президентськими виборами в США в листопаді. Якщо переможе Дональд Трамп, ніхто не знає, чи буде він так само наполегливо допомагати Україні.

Україна також допомагає собі сама, впроваджуючи нові форми безпілотної війни: морські безпілотники потопили російські військові кораблі і знову відкрили експортні шляхи через Чорне море.

"Імпульс у тривалих війнах змінюється туди-сюди. Зараз росія докладає всіх зусиль, оскільки відчуває, що у неї є вікно можливостей до того, як Україна отримає нову зброю. Одне з головних питань цього небезпечного літа полягає в тому, чи здатні розмір, вага і завзятість росії завдати Україні поразки на полі бою, яка змінить стратегічне рівняння у цій війні", – више видання.

За словами автора, Україна і союзники вважають, що рф не має достатньої бойової потужності, щоб зробити більше, ніж захопити обмежену територію ціною великих людських і матеріальних втрат.

"Але згадайте рік тому, час, коли надії на літній наступ України були великими – занадто великими. Зараз росія сильніша, і без якісних змін на користь України Москва робитиме все можливе, щоб заглибитися у цю війну", – підкреслює журналіст.