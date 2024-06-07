​Україна планує відкритий новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною та модернізує інші пункти з боку Польщі

Україна уклала угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош" для легкових авто.

Також відповідно до угоди розширять рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка — Берегшурань" для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур

На кордоні з Польщею хочуть розбудувати прикордонну інфраструктуру й модернізувати відповідні пункти пропуску. На ці потреби Кабмін передбачив 222 млн грн. Зокрема, мають намір встановити мобільні сканери.

"Минулого місяця ми запустили спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску "Рені" з Молдовою. Прикордонні та митні формальності будуть проводитися тепер лише з української сторони. Це прискорить рух транспорту і це частина нашого проекту зі створення зручного коридору перевезень до румунського порту Галац", - нагадав Шмигаль.

Також Україна завершила модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке".