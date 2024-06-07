Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

​Україна планує відкритий новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною та модернізує інші пункти з боку Польщі

07 червня 2024, 17:11
​Україна планує відкритий новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною та модернізує інші пункти з боку Польщі
Фото: Українські новини
Також завершили модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке".
Україна уклала угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош" для легкових авто. 
 
Про це на засіданні уряду 7 червня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
 
Також відповідно до угоди розширять рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка — Берегшурань" для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур
 
На кордоні з Польщею хочуть розбудувати прикордонну інфраструктуру й модернізувати відповідні пункти пропуску. На ці потреби Кабмін передбачив 222 млн грн. Зокрема, мають намір встановити мобільні сканери.

 

"Минулого місяця ми запустили спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску "Рені" з Молдовою. Прикордонні та митні формальності будуть проводитися тепер лише з української сторони. Це прискорить рух транспорту і це частина нашого проекту зі створення зручного коридору перевезень до румунського порту Галац", - нагадав Шмигаль.

Також Україна завершила модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

 

Угорщинакордонвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та
Політика
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та "Сушок" – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2024, 01:11
Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється