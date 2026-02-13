Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна планує використати €90 млрд ЄС для закупівлі шведських винищувачів Gripen

13 лютого 2026, 13:41
Україна планує використати €90 млрд ЄС для закупівлі шведських винищувачів Gripen
Джерело: defence
Йонсон не може сказати, коли придбання буде актуальним.

Україна хоче скористатись 90 млрд євро, які забезпечить Європейський Союз, для закупівлі шведських винищувачів Gripen.

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив після зустрічі зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим, пише TV4.

"Завдяки цим 90 мільярдам євро, які нам вдалося забезпечити, Україна також захоче використати частину цих коштів, щоб мати змогу розпочати фінансування Gripen та будівництва сильнішої протиповітряної оборони", — заявив Йонсон. 

Водночас міністр оборони Швеції не може сказати, коли для України може бути актуальним придбання Gripen. За його словами, сторони постійно працюють над цим, і з Україною ведеться інтенсивний діалог. 

"Ми також ведемо переговори з іншими країнами щодо їхнього приєднання та співфінансування. Ми перебуваємо на інтенсивній стадії", — додав він. 

ШвеціяЄвросоюзМихайло ФедоровGripen

