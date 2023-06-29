Україна подає позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття пасажирського літака

Спроби організувати арбітраж із Іраном не були успішними

Україна із партнерами подає позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року, яке здійснили іранські військові.

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, яку оприлюднило МЗС України.

"Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН", – йдеться у заяві.

Координаційною групою та Іраном не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

Нагадаємо, що до Міжнародної групи входять Канада, Швеція, Україна та Велика Британія.

У вересні 2022 року сім’ї жертв збитого літака рейсу PS752 подали заяву до Міжнародного кримінального суду із проханням розпочати розслідування збиття як потенційного військового злочину та злочину проти людства.

На річницю трагедії у 2023 році колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що всі спроби домовитись із Іраном про сприяння розслідуванню "зайшли в глухий кут". Він висловив думку, що майданчиком для встановлення справедливості можуть стати міжнародні суди.