ПОЛІТИКА

Україна, Польща та Литва закликають до спільної протидії російським дронам і дезінформації

11 вересня 2025, 19:44
Стоп росія
Міністри закордонних справ Люблінського трикутника попереджають про загрозу ескалації та інформаційні атаки з боку рф.

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, учасники формату Люблінського трикутника, оприлюднили спільну заяву у зв'язку з нещодавнім проникненням російських безпілотників на територію Польщі.

Заяву оприлюднено 11 вересня на офіційному сайті МЗС України та країн Люблінського трикутника.

Дипломати підкреслили, що інцидент був "навмисним і скоординованим ударом, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості". Вони зазначили, що дії росії та потурання білорусі використанню свого повітряного простору «становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону».

Міністри наголосили, що лише спільна та скоординована відповідь здатна забезпечити безпеку громадян і запобігти новим провокаціям.

"Ми відзначаємо та цінуємо готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних і дронових атак", — йдеться у заяві.

"Ми наголошуємо на необхідності кращої координації та оперативної співпраці між нашими структурами, відповідальними за безпеку повітряного простору. Такі скоординовані дії мають бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій росії та, в ідеалі, сприяти підвищенню ефективності наших заходів протиповітряної оборони", - зазначили міністри, наголосивши, що лише адекватна та рішуча відповідь може запобігти подальшій ескалації.

Особливий наголоз зроблено у заяві на загрозі російської дезінформації. Міністри відзначили, що інцидент супроводжувався «сплеском російських підступних інформаційних кампаній», спрямованих на підрив довіри та дестабілізацію ситуації. Дезінформація, спраямована на те, щоб посварити сусідні народи, продовжує набирати обертів.

"Ми закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути обізнаними щодо підступних російських спроб дезінформації", — підкреслили дипломати.

Ця заява демонструє стратегічну важливість спільних дій у регіоні, готовність України ділитися розвідувальною інформацією та критичну роль співпраці з НАТО і ЄС у протидії загрозам безпеки та інформаційній агресії росії.

