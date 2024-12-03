Україні потрібно не менше 20 додаткових систем ППО – Сибіга
03 грудня 2024, 16:05
Фото: РБК-Україна
Глава МЗС України закликав НАТО допомогти Україні уникнути блекаутів цієї зими та посилити українські засоби ППО.
Україна потребує не менше 20 додаткових систем протиповітряної оборони типу Hawk, NASAMS або IRIS-T для захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських ракетних атак.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО.
Він повідомив, що серед головних тем переговорів із союзниками НАТО буде негайна військова допомога, інвестиції в українську оборонну промисловість, підтримка енергетичної системи України в зимовий період та прогрес на шляху України до НАТО.
Міністр сказав, що поточна ситуація на полі бою є складною.
"Нам необхідно зупинити росію та не допустити просування її військ на нашу територію. Їхня логіка зрозуміла: вони намагаються окупувати якомога більше територій, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію", - переконаний Сибіга.
Глава МЗС нагадав про залучення Ірану та КНДР до безпосередньої агресії проти України.
Міністр наголосив, що Європа опинилася в новій реальності російської агресії та закликав союзників ухвалити рішучі рішення, зокрема забезпечити Україну необхідною кількістю та номенклатурою озброєнь, а також посилити пакет стримування росії. Він підкреслив, що НАТО має збільшити ціну агресії для москви.
Сибіга також закликав союзників терміново надати допомогу у вигляді додаткових систем ППО задля посилення енергетичної стійкості України в зимовий період.
"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу Hawk, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", - наголосив міністр.
Також він продемонстрував оригінал Будапештського меморандуму та зазначив, що він є свідченням того, що будь-які довгострокові безпекові рішення за рахунок безпеки України є неприйнятними.
"Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. У цьому контексті ми обговоримо з партнерами концепцію "миру через силу", - відзначив він.