Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей

16 жовтня 2025, 18:32
Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей
Фото: Укрінформ
Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої росією території ще вісьмох дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
 
Про це повідомляє у Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
 
За словами Єрмака, півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт з українським військовим.
 
Сімнадцятирічна дівчина стала свідком побиттів і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові.
 
Шістнадцятирічну та тринадцятирічну сестер змушували вчитися за російською програмою, цькували за українську мову та примусово записали до так званого "двbжения первых" - організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора.
 
Десятирічного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати його від примусового навчання в російській школі.
 
Глава ОП зазначив, що тепер усі вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до нормального життя.
 
"Дякую Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених та іншим партнерам, які допомагають рятувати наших дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей додому", - додав Єрмак.

 

окупаціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється