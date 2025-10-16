Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей

Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої росією території ще вісьмох дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє у Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт з українським військовим.

Сімнадцятирічна дівчина стала свідком побиттів і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові.