Україна пройшла у фінал "Євробачення-2026"

15 травня 2026, 08:07
Фото: Getty Images
Гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2026" відбудеться 16 травня.
Увечері 14 травня пройшов другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026". Представниця України Leléka пройшла до фіналу.
 
Про це стало відомо з трансляції конкурсу.
 
Окрім України, до фіналу також потрапили:
 
  • Болгарія. Dara з піснею Bangaranga;
  • Норвегія. Йонас Ловв з піснею Ya Ya Ya.
  • Австралія. Дельта Гудрем із піснею Eclipse;
  • Румунія. Александра Капітанеску з піснею Choke Me;
  • Мальта. Aidan із піснею Bella;
  • Кіпр. Antigoni з піснею Jalla;
  • Албанія. Alis із піснею Nân;
  • Данія. Серен Торпегор Лунд з піснею Før vi går hjem;
  • Чехія. Даніель Жижка з піснею Crossroads.
 
Не пройшли до фіналу представники Азербайджану, Люксембургу, Вірменії, Швейцарії та Латвії.
 
Організатори Євробачення-2026 оприлюднили порядкові номери конкурсантів у гранд-фіналі, який відбудеться у суботу, 16 травня, у Відні. Як пише сайт Євробачення, список сформувався за підсумками жеребкування, під час якого фіналісти могли витягнути три варіанти: 1-а половина концерту, 2-а половина або ж "вибір продюсерів", коли місце визначають самі організатори залежно від темпу шоу та потреби змінювати декорації між виступами.
 
Представниці України Leleka дістався саме "продюсерcький" жереб, тож у фіналі вона виступатиме 7-ою. Цікаво, що сусідні місця отримали двоє фаворитів конкурсу за версією букмекерів: шостою буде Греція, якій прогнозують третє місце, а восьмою Австралія, яку поставили на "срібну" позицію. 
 
Відкриватиме фінал Данія, а останньою виступить країна-господарка Австрія. Усього на сцені буде виконано 25 пісень.
 
Перший півфінал "Євробачення" пройшов увечері 12 травня. За його підсумками, до фіналу потрапили Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, та Польща. Окрім того, автоматично до фіналу потрапляють Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, а також країна-господарка – Австрія.

 

