Україна розглядає можливість замороження лінії фронту – WP

Видання зазначає, що українці усвідомлюють, що за будь-якої угоди доведеться віддати Росії певну частину своєї території

З наближенням російської армії та посиленням обстрілів жителі населених пунктів Донецької області, які ще перебувають під контролем України, поділилися думками, як повинна закінчитися війна і чи повинен президент Володимир Зеленський поступитися українською територією/

Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що це вказує на те, як можлива мирна угода з росією може напружити українське суспільство.

В публікації розповідаються дві думки жительок одного населенного пункту Донеччини. 51-річна Світлана Батюх розповіла, що їй є що втрачати. Жінка поділилася, що якщо російські окупанти захоплять її село або ж Україна в рамках мирної угоди буде змушена віддати цю територію ворогу, вона не віддасть свою власність. Світлана зазначила, що в селі є електрика та вода, а худобі є місце, де можна пастися.