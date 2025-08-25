Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна розглядає можливість замороження лінії фронту – WP

25 серпня 2025, 09:35
Україна розглядає можливість замороження лінії фронту – WP
Фото: Генштаб ЗСУ
Видання зазначає, що українці усвідомлюють, що за будь-якої угоди доведеться віддати Росії певну частину своєї території
З наближенням російської армії та посиленням обстрілів жителі населених пунктів Донецької області, які ще перебувають під контролем України, поділилися думками, як повинна закінчитися війна і чи повинен президент Володимир Зеленський поступитися українською територією/
 
Про це пише The Washington Post. 
 
Видання зазначає, що це вказує на те, як можлива мирна угода з росією може напружити українське суспільство.  
 
В публікації розповідаються дві думки жительок одного населенного пункту Донеччини. 51-річна Світлана Батюх розповіла, що їй є що втрачати. Жінка поділилася, що якщо російські окупанти захоплять її село або ж Україна в рамках мирної угоди буде змушена віддати цю територію ворогу, вона не віддасть свою власність. Світлана зазначила, що в селі є електрика та вода, а худобі є місце, де можна пастися. 
 
Тому, Батюх хоче, щоб її населений пункт залишився у складі України, але мало вірить в те, що це станеться. Видання зазначає, що родина Світлани вже один раз переїжджала, але повернулася додому. Цього разу вони планують залишатися на місці. 
 
"Це наша земля. Я просто хочу, щоб це закінчилося, щоб нас не бомбили", - сказала Світлана. 
 
Вказується, що на протилежному боці вулиці проживає 72-річна Алла Хоружа, яка теж поділилася, що не погодиться з закінченням війни, яке передбачає, що росія отримає хоча б ті частини східної Донецької області, які вона зараз контролює. 
 
Жінка розповіла, що її син нещодавно отримав поранення під час боїв поблизу Покровська і незабаром повернеться на фронт. Пенсіонерка додала, що вірить в українського президента Володимира Зеленського, але не підтримає його рішення, якщо він погодиться на заморожування конфлікту з росією. 
 
"Я хочу, щоб весь Донецьк був Україною", - сказала Хоружа. 
 
Видання зауважує, що українці починають усвідомлювати, що за будь-якого сценарію укладання мирної угоди з росією передбачає передачу значної частини країни під контроль ворога. Наразі єдине питання полягає в тому, чи може москва отримати додаткові українські землі, які наразі не контролює. 

 

