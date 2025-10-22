Україна щодня застосовує близько 9 тис. дронів – Bloomberg

Україна швидко набула досвіду у проєктуванні та виробництві безпілотників після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Україна у війні з росією щодня застосовує близько 9000 дронів. Про це повідомив начальник управління радіоелектронної боротьби Збройних сил України Іван Павленко на конференції Cipher Brief у вівторок, 21 жовтня, пише Bloomberg.

За його словами, ця кількість включає ударні, розвідувальні та логістичні безпілотники.

"Я думаю, що сьогодні це було б близько семи, восьми, можливо, дев'яти тисяч дронів на день", – цитує видання Павленка.

Генерал США у відставці Девід Петреус, який теж брав участь у конференції, зазначив, що ця кількість вражає, особливо на фоні того, що Сполучені Штати виробляють усього кілька сотень тисяч дронів на рік.

"Те, що там відбувається, справді захоплює дух", – сказав Петреус.

Павленко розповів, що в українських військових в останні місяці з'явилися нові категорії безпілотних літальних апаратів, зокрема різні типи дронів-перехоплювачів. Деякі з них призначені для протидії російським безпілотникам "Шахед", розробленим в Ірані, і навіть керованим ракетам, додав він.

Як зазначається у статті, Україна швидко набула досвіду у проєктуванні та виробництві безпілотників після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Виробники навчилися швидко коригувати конструкцію своїх безпілотників, щоб випереджати зміни в тактиці росії.

Видання пише, що Київ веде переговори зі Сполученими Штатами щодо можливої ​​угоди про виробництво українських безпілотників у США або в Європі, які можна було б експортувати для використання американськими військовими.