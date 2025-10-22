Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна щодня застосовує близько 9 тис. дронів – Bloomberg

22 жовтня 2025, 09:37
Україна щодня застосовує близько 9 тис. дронів – Bloomberg
image: afp
Україна швидко набула досвіду у проєктуванні та виробництві безпілотників після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Україна у війні з росією щодня застосовує близько 9000 дронів. Про це повідомив начальник управління радіоелектронної боротьби Збройних сил України Іван Павленко на конференції Cipher Brief у вівторок, 21 жовтня, пише Bloomberg.

За його словами, ця кількість включає ударні, розвідувальні та логістичні безпілотники.

"Я думаю, що сьогодні це було б близько семи, восьми, можливо, дев'яти тисяч дронів на день", – цитує видання Павленка.

Генерал США у відставці Девід Петреус, який теж брав участь у конференції, зазначив, що ця кількість вражає, особливо на фоні того, що Сполучені Штати виробляють усього кілька сотень тисяч дронів на рік. 

"Те, що там відбувається, справді захоплює дух", – сказав Петреус.

Павленко розповів, що в українських військових в останні місяці з'явилися нові категорії безпілотних літальних апаратів, зокрема різні типи дронів-перехоплювачів. Деякі з них призначені для протидії російським безпілотникам "Шахед", розробленим в Ірані, і навіть керованим ракетам, додав він.

Як зазначається у статті, Україна швидко набула досвіду у проєктуванні та виробництві безпілотників після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Виробники навчилися швидко коригувати конструкцію своїх безпілотників, щоб випереджати зміни в тактиці росії.

Видання пише, що Київ веде переговори зі Сполученими Штатами щодо можливої ​​угоди про виробництво українських безпілотників у США або в Європі, які можна було б експортувати для використання американськими військовими.

СШАвійнадрониросія окупанти

Останні матеріали

Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Від ле Карре до
Політика
Від ле Карре до "Кульгавих коней". Китайський шпигунський скандал виявив хаос у британській системі безпеки – Bloomberg
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 08:27
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється