Україна та Британія підписали нову угоду у сфері оборони

Британські виробники незабаром можуть стати першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні.

Україна та Велика Британія підписали рамкову угоду для заохочення співпраці в оборонних та промислових питаннях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Угоду сторони підписали на військово-промисловій конференції в Києві, в якій взяли участь близько 30 британських оборонних компаній. Британські компанії приїхали, щоб обговорити потенційні спільні підприємства з українськими виробниками озброєнь та оборонної промисловості.

"Ця угода є черговим свідченням непохитної підтримки Великою Британією оборонних зусиль України та її довгострокового відновлення і допоможе зробити військові операції України більш ефективними. Вона покликана дати можливість обом країнам працювати разом над подоланням безпекових викликів, зміцненням оборонної промисловості та реалізацією спільних проєктів протягом наступних місяців", – йдеться у повідомленні.

Посилення співпраці може призвести до реалізації десятків проєктів між найбільшими оборонними компаніями Великої Британії, Збройними силами України та українськими компаніями – від створення стратегічних військових ремонтних підприємств до відбудови цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, саме британські оборонні компанії стали першими, хто відкрив в Україні свої офіси після початку повномасштабного вторгнення. Натомість міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наголосив, що британські виробники незабаром можуть стати першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні.

Як зазначила пресслужба Міноборони України, нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Крім того, під час торгової місії до Києва британська оборонна компанія BAE Systems погодила контракт з Міністерством оборони Великої Британії на технічне обслуговування та ремонт подарованих Україні легких гармат L119. Це означає, що L119, подаровані Британією Україні, можуть обслуговуватися в Україні та швидше повертатися на фронт, а також забезпечувати життєво важливу підтримку оборонної інфраструктури України.