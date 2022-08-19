Україна та Британія підписали угоду про вільну торгівлю та стратегічне партнерство

Україна та Британія домовились про спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Перша віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписали друге доповнення до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Документ затверджує спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оновлені порогові значення закупівель та змінена валюта, встановлену для їх обчислення, з євро на спеціальні права запозичення. Крім того, будуть впорядковані положення щодо взаємного застосування державних закупівель в частині надання медичних послуг.

Зазначається, що Україна та Велика Британія планують і далі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія оголосила про виділення £15 мільйонів допомоги українським біженцям.