Україна та Британія підписали угоду про вільну торгівлю та стратегічне партнерство
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Перша віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписали друге доповнення до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Документ затверджує спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, оновлені порогові значення закупівель та змінена валюта, встановлену для їх обчислення, з євро на спеціальні права запозичення. Крім того, будуть впорядковані положення щодо взаємного застосування державних закупівель в частині надання медичних послуг.
Зазначається, що Україна та Велика Британія планують і далі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія оголосила про виділення £15 мільйонів допомоги українським біженцям.
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