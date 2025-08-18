Україна та росія намагаються закріпити успіхи на Донеччині до потенційної мирної угоди – The Times

Донецька область не є новою амбіцією путіна, адже рф намагається забрати в України весь Донбас з 2014 року.

Наразі росія та Україна намагаються досягти якомога більше успіхів на фронті перед можливим припиненням бойових дій. Зокрема російський диктатор владімір путін вимагає, аби українські війська вийшли з тих частин Донецької області, які досі контролюють, в обмін на мир. Таку ідею, швидше за все, підтримує президент США Дональд Трамп, але її категорично відкидає український лідер Володимир Зеленський.

Про це пише The Times.

"Слова, якими обмінюються політичні лідери в далеких кімнатах, визначають кровопролиття на полі бою. Найзапекліші бої точаться навколо Покровська та вугільних міст поблизу Добропілля, де російські війська минулого тижня на короткий час прорвали оборону. Вони просунулися на 10 км на північ, що є найбільшим просуванням за останній рік", - додали у матеріалі.

Попри те, що російські війська захопили деякі позиції під час свого літнього наступу, прогрес був повільним. В Інституті вивчення війни вважають, що захоплення росією всієї Донецької області буде, швидше за все, складним.

В ISW додають, що для цього потрібна "багаторічна кампанія російських військ, а не швидке просування, яке зображує російський диктатор владімір путін". За словами аналітиків, російські окупанти, як і раніше, не можуть досягти значних успіхів, таких як захоплення головних логістичних центрів.

Водночас в Україні запевнили, що фронт на цьому напрямку стабілізувався після того, як туди направили резерви для його оборони.

"Місто Часів Яр залишається ключовим. російські війська вже кілька місяців ведуть там вуличні бої, і хоча нещодавно вони заявили, що частина міста впала, незалежні оцінки свідчать, що контроль над ним залишається спірним. Лінія Торецька, що простягається навколо міста, також має вирішальне значення. Там точаться запеклі бої, і якщо вона впаде, це може відкрити західний фланг оборонного поясу, що полегшить подальше просування російських військ до ключових міст", - підкреслили в The Times.

Своєю чергою в Україні повідомили, що ЗСУ досягли успіхів в інших районах. Зокрема у неділю українські захисники просунулися на 2 км на Сумщині.

У виданні зауважили, що Донецька область не є новою амбіцією путіна, адже рф намагається забрати в України весь Донбас з 2014 року.

"Цей регіон є важливим промисловим і вугільним центром. Контроль над ним дозволив російським військам використовувати економічні ресурси, підтримувати маршрути постачання та створити базу для повномасштабного вторгнення в 2022 році", - додали у The Times.

Водночас лідери Європи заявили, що виступають проти поступки неокупованої території на Донбасі, яка містить ключові оборонні позиції, а також багата на корисні копалини.

"Втрата Донецької області позбавила б Україну її "фортечного поясу" - оборонної лінії укріплених міст, доріг і залізничних ліній, яка стримувала російські війська протягом останніх 11 років. Контроль над ним скоротив би лінії постачання, наблизив би росію до центральної України з точки зору дальності артилерійського вогню та відкрив би коридор для майбутніх операцій", - підсумували у виданні.