Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та росія провели новий обмін полоненими

14 серпня 2025, 15:07
Україна та росія провели новий обмін полоненими
Фото: Координаційний штаб
Вдалося повернути 84 людини – це і військові, і цивільні.
В Україну повернули 84 людини з російського полону – це і військові, і цивільні.
 
Про це у Telegram повідомив президент. 
 
Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. 
 
Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. 
 
"Серед звільнених сьогодні військових  захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених", - написав президент.
 
Як зазначили в Координаційному штабі сьогоднішній обмін особливий тим, що серед повернутих - поневолені з 2014 року.
 
Всього це вже 67-й обмін полоненими з росією. В рамках якого з полону повернули 33 військових та 51 цивільного українця.
 
"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років", - йдеться в заяві Коордштабу.
 
Так, один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще у 2014 році.
 
Також на додому повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них - вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.
 
Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.
 
Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.
 
З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року.
 
Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.
 
Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.
 
До організації обміну були залучені Об'єднані Арабські Емірати.

 

обмін полоненимивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється