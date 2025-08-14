Україна та росія провели новий обмін полоненими

В Україну повернули 84 людини з російського полону – це і військові, і цивільні.

Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація.

Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.

"Серед звільнених сьогодні військових захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених", - написав президент.

Як зазначили в Координаційному штабі сьогоднішній обмін особливий тим, що серед повернутих - поневолені з 2014 року.

Всього це вже 67-й обмін полоненими з росією. В рамках якого з полону повернули 33 військових та 51 цивільного українця.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років", - йдеться в заяві Коордштабу.

Так, один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще у 2014 році.

Також на додому повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них - вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.

З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року.

Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.

Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.

До організації обміну були залучені Об'єднані Арабські Емірати.