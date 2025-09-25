Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" до березня 2027 року

25 вересня 2025, 17:57
Україна та ЄС продовжили
Фото: unian.ua
У відомстві наголосили, що після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарттахографами
Міністерство розвитку громад та територій та Єврокомісія 25 вересня домовилися про продовження "транспортного безвізу" ще на 15 місяців — до березня 2027 року.
 
Про це повідомило українське відомство.
 
Так, українські перевізники та перевізники Євросоюзу й надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень. 
 
Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж. 
 
У міністерстві додали, що в межах продовження угоди про "безвіз" Україна зобов’язалась і надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, що відповідає євроінтеграційним зобов’язанням.
 
Так, до кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарттахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.
 
У відомстві наголосили, що після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарттахографами. Це пристрої, які дають змогу контролювати швидкість руху транспорту, а також час відпочинку водія.
війна в Україніросія окупантитранспортний безвіз

