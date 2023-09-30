Україна в 2024 році витратить $1,5 млрд на виробництво зброї – CNN

Кошти підуть на виробництво дронів, ракет великої дальності та інших озброєнь і техніки.

Про це повідомляє CNN.

Прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль на Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC1 розказав детальні плани України на наступний рік і додав, що сума в 7 разів більша, ніж країни витратила цього року.

"Ці плани виникли у зв'язку з тим, що Київ використовує ракети і безпілотники вітчизняного виробництва для нанесення ударів по цілях на території росії, за межами лінії фронту", - заявив Шмигаль.

За його словами, Україна запустить нові виробництва, розширить ті, які давали результати до повномасштабного вторгнення.

"Ми інвестуємо в нові технології та нові розробки. Ми готові допомогти всім, хто виробляє якісне озброєння для нашої армії", - сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що оборонна промисловість України залишається для росії однією з основних цілей ракетних атак.

Від початку війни від них постраждали 37 підприємств ВПК.

"Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення", - додав він. Володимир Зеленський також виступив на форумі, де були присутні представники 30 країн Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також понад 250 компаній-виробників зброї.

Президент розказав, що Україна готова запропонувати особливі умови компаніям, які не проти розвивати виробництво озброєнь спільно з Києвом. За його словами, пріоритетна увага зараз приділяється розвитку оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництву снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами в цій галузі та використовуючи наш досвід у їхній експлуатації.