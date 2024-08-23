Україна вдалася до незвичного способу збиття російських дронів – Forbes

Щоб не витрачати десятки тисяч доларів на збиття російських безпілотників, ЗСУ довелося проявити винахідливість.

російські війська активно використовують безпілотники, зокрема – розвідувальні. Аби не збивати їх дороговартісними ракетами класу "земля-повітря" по 100 тисяч доларів за штуку, Збройні сили України вимушені імпровізувати.

У пошуках більш дешевих способів протидіяти російським дронам, українські військові організували пересувні флотилії вантажівок, озброєних кулеметами. Крім того, для цих цілей використовується навчально-тренувальний літак Як-52 з дробовиком на задньому сидінні. Ба більше, військові навіть навчили операторів дронів таранити російські безпілотники українськими.

"Зараз українські екіпажі збивають російські безпілотники з кулеметів, встановлених у носовій частині транспортних вертольотів Мі-8. Це відлуння Другої світової війни, коли кулеметники в носових частинах важких бомбардувальників захищали свої літаки від ворожих винищувачів. Цього тижня в мережі з'явилося відео, на якому зображений один озброєний гарматою Мі-8. На відео навідник, затиснутий між пілотом і другим пілотом вертольота, стріляє з кулемета через носове скло, підриваючи безпілотник, що пролітає прямо під вертольотом", – йдеться у матеріалі.