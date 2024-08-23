Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна вдалася до незвичного способу збиття російських дронів – Forbes

23 серпня 2024, 10:05
Україна вдалася до незвичного способу збиття російських дронів – Forbes
Фото: hromadske.tv
Щоб не витрачати десятки тисяч доларів на збиття російських безпілотників, ЗСУ довелося проявити винахідливість.
російські війська активно використовують безпілотники, зокрема – розвідувальні. Аби не збивати їх дороговартісними ракетами класу "земля-повітря" по 100 тисяч доларів за штуку, Збройні сили України вимушені імпровізувати. 
 
Про це пише Forbes.
 
У пошуках більш дешевих способів протидіяти російським дронам, українські військові організували пересувні флотилії вантажівок, озброєних кулеметами. Крім того, для цих цілей використовується навчально-тренувальний літак Як-52 з дробовиком на задньому сидінні. Ба більше, військові навіть навчили операторів дронів таранити російські безпілотники українськими.
 
"Зараз українські екіпажі збивають російські безпілотники з кулеметів, встановлених у носовій частині транспортних вертольотів Мі-8. Це відлуння Другої світової війни, коли кулеметники в носових частинах важких бомбардувальників захищали свої літаки від ворожих винищувачів. Цього тижня в мережі з'явилося відео, на якому зображений один озброєний гарматою Мі-8. На відео навідник, затиснутий між пілотом і другим пілотом вертольота, стріляє з кулемета через носове скло, підриваючи безпілотник, що пролітає прямо під вертольотом", – йдеться у матеріалі.
 
Гелікоптер Мі-8 завжди мав можливість нести гармати під консолями крила. Також їх можна встановлювати на відкритих бокових дверях. Лише кілька варіантів були озброєні гарматами "під носом". Але, імовірно, будь яка модель із прозорим склінням може бути оснащена таким озброєнням. 
 
"Українська армія має кілька типів Мі-8 з носовим склінням у своєму парку, який налічує близько 75 Мі-8 та аналогічних Мі-17: це близько 50 довоєнних вертольотів, мінус 25 втрат воєнного часу, плюс 50 нових Мі-8/17, які Україна отримала від своїх союзників. На довоєнних фотографіях кілька українських Мі-8 зображені з брезентовими закрилками, що натякає на можливу майбутню роль гелікоптерів як мисливців за безпілотниками", – наголошує автор матеріалу. 
 
Кабіна Мі-8 достатньо велика для трьох членів екіпажу, які сидять пліч-о-пліч: двох пілотів і навідника. Це незручне розташування, яке ще більше ускладнюється димом, що наповнює кабіну з кожним пострілом з гармати. Але це не означає, що Мі-8 з кулеметником на борту не є ефективним "вбивцею безпілотників". Один з найперших випадків збиття сучасного безпілотного літального апарату стався саме так – це було в Боснії, на початку 1990-х років. 

 

дронивійна в Українімі-8росія окупанти

Останні матеріали

Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Політика
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 18:39
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється