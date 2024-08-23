Україна вдалася до незвичного способу збиття російських дронів – Forbes
23 серпня 2024, 10:05
Фото: hromadske.tv
Щоб не витрачати десятки тисяч доларів на збиття російських безпілотників, ЗСУ довелося проявити винахідливість.
російські війська активно використовують безпілотники, зокрема – розвідувальні. Аби не збивати їх дороговартісними ракетами класу "земля-повітря" по 100 тисяч доларів за штуку, Збройні сили України вимушені імпровізувати.
Про це пише Forbes.
У пошуках більш дешевих способів протидіяти російським дронам, українські військові організували пересувні флотилії вантажівок, озброєних кулеметами. Крім того, для цих цілей використовується навчально-тренувальний літак Як-52 з дробовиком на задньому сидінні. Ба більше, військові навіть навчили операторів дронів таранити російські безпілотники українськими.
"Зараз українські екіпажі збивають російські безпілотники з кулеметів, встановлених у носовій частині транспортних вертольотів Мі-8. Це відлуння Другої світової війни, коли кулеметники в носових частинах важких бомбардувальників захищали свої літаки від ворожих винищувачів. Цього тижня в мережі з'явилося відео, на якому зображений один озброєний гарматою Мі-8. На відео навідник, затиснутий між пілотом і другим пілотом вертольота, стріляє з кулемета через носове скло, підриваючи безпілотник, що пролітає прямо під вертольотом", – йдеться у матеріалі.
Гелікоптер Мі-8 завжди мав можливість нести гармати під консолями крила. Також їх можна встановлювати на відкритих бокових дверях. Лише кілька варіантів були озброєні гарматами "під носом". Але, імовірно, будь яка модель із прозорим склінням може бути оснащена таким озброєнням.
"Українська армія має кілька типів Мі-8 з носовим склінням у своєму парку, який налічує близько 75 Мі-8 та аналогічних Мі-17: це близько 50 довоєнних вертольотів, мінус 25 втрат воєнного часу, плюс 50 нових Мі-8/17, які Україна отримала від своїх союзників. На довоєнних фотографіях кілька українських Мі-8 зображені з брезентовими закрилками, що натякає на можливу майбутню роль гелікоптерів як мисливців за безпілотниками", – наголошує автор матеріалу.
Кабіна Мі-8 достатньо велика для трьох членів екіпажу, які сидять пліч-о-пліч: двох пілотів і навідника. Це незручне розташування, яке ще більше ускладнюється димом, що наповнює кабіну з кожним пострілом з гармати. Але це не означає, що Мі-8 з кулеметником на борту не є ефективним "вбивцею безпілотників". Один з найперших випадків збиття сучасного безпілотного літального апарату стався саме так – це було в Боснії, на початку 1990-х років.