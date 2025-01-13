Україна вперше з 2022 року може здобути танкову перевагу над росією – Forbes

Forbes пише про те, що можлива танкова перевага ЗСУ демонструє "зворотний розвиток" у широкомасштабній війні рф проти України.

Сили оборони України вперше з моменту широкомасштабного вторгення рф можуть мати перевагу над окупантами у використанні танків. Але вона фіксується не на всій лінії бойового зіткнення, а лише на певних ділянках фронту.

Про це передає Forbes.

За даними американського журналу, така танкова перевага з боку ЗСУ досягається завдяки використанню безпілотників, які відганяють російські танки за кілометри від лінії фронту, та змушують діяти тільки з прикритих замаскованих позицій у віддаленні від передової.

У Forbes зазначили, що через такі обмеження танки росармії по суті стають неточними гаубицями, а не бойовими машинами для ведення штурму, що було заплановано розробниками техніки.

Та дрони змінюють правила війни, і на сучасному театрі воєнних дій все більше домінують роботизовані системи всіх типів.

Оглядачі Forbes у своєму матеріалі проаналізували свідчення одного російського блогера, які переклав естонський аналітик WarTranslated.

Зокрема, "воєнкор" з країни-агресора розповідав, що на тлі обмежень на використання танків з боку військ рф, українські танки діють на фронті "вільніше", позаяк ЗСУ досягли "достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників", та "відточили тактику їх використання".

В публікації американського журналу вказується, що українські танки можуть під'їхати прямо до лінії зіткнення, щоб безпосередньо вдарити по цілях противника зі своїх гармат і кулеметів.

Forbes пише про те, що можлива танкова перевага ЗСУ демонструє "зворотний розвиток" у широкомасштабній війні рф проти України. Позаяк на початку російського повномасштабного вторгення українські бригади "рідко" били з танків прямою наводкою через величезну перевагу окупантів в артилерії та авіації.

Але "крихітні безпілотники та системи перешкод" змінюють поле бою та схиляють танкову перевагу в бік України, йдеться в публікації.

Також зазначається, що російська сторона скаржиться на високу інтенсивність радіоглушіння своїх безпілотників з боку воїнів ЗСУ, що не дає можливості аналогічно відганяти дронами танки подалі від передової.

Винятком із цієї нової динаміки є Курська область, де війська рф застосовують дрони на оптоволокні, що унеможливлює їх глушіння традиційними засобами РЕБ. У цьому регіоні нещодавно фіксувалося ураження російськими дронами українських танків.

У Forbes підсумовують, що ЗСУ отримали перевагу танків завдяки своїм безпілотникам на певних ділянках фронту, але для Сил оборони залишається проблема нестачі піхоти.