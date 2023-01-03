Україна залучила більше 560 млрд грн зовнішніх запозичень за 2022 рік – звітує Міністерство фінансів

Найбільшу частку в цій цифрі мають позики ЄС в рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги

Міністерство фінансів опублікувало підсумки виконання державного бюджету за 2022 рік. Зокрема, за даними Держказначейства, до загального фонду бюджету протягом року надійшло 1 491,1 мільярда гривень.

Із зовнішніх джерел Україна залучила 564,2 мільярда гривень. Найбільшу частку в цій цифрі мають позики ЄС в рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги.

"Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів)", – повідомляє відомство.

При цьому Україна виплатила 448,6 мільярда в рахунок погашення державного боргу, ще 156,5 мільярда – на обслуговування боргів.

Касові видатки державного бюджету склали 2 702,4 мільярда гривень.

"За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 мільярда гривень, у тому числі загальний фонд – у сумі 909,5 мільярда гривень, проти запланованого розписом загального фонду на 2022 рік дефіциту в сумі 1399,5 мільярда гривень", – повідомляє Мінфін.