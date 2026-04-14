Україна завдала точкових ударів по складах з ударними дронами рф

Сили оборони України повідомили про нанесення серії ударів по об'єктах противника, зокрема по місцях зберігання ударних безпілотників і складах боєприпасів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України напередодні та в ніч на 14 квітня завдали ударів по низці важливих цілей. Зокрема, йдеться про місця зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту "Донецьк" на тимчасово окупованій території Донецької області. Удар виконували підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.

Крім того, українські ударні безпілотники атакували склади боєприпасів противника. Удари припали на райони населених пунктів Азовське Запорізької області, а також Урзуф і Куликівське в Донецькій області.

Ці дії спрямовані на ослаблення можливостей противника на лінії фронту. Наразі інформація про втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюється. У Силах оборони наголошують, що роботу зі зниження наступального потенціалу російських військ буде продовжено, як і заходи з протидії збройній агресії проти України.