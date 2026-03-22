Україна збільшить інтенсивність ударів по рф – МЗС

Сибіга назвав удари по росії "розумними та ефективними санкціями".

Україна запроваджує власні санкції проти російської військової машини через поглиблення ударів по військових цілях в рф.

Про це поінформував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Він заявив про те, що масштаби та інтенсивність ударів будуть зростати.

"Це наші власні українські санкції проти російської військової машини, і ми не збираємося їх послаблювати", — заявив глава МЗС.

Сибіга пояснив, що така стратегія є "розумною, ефективною та виваженою", оскільки послаблює військовий потенціал рф і її можливості підтримувати союзні режими, зокрема в Ірані.

"Ефективніше знищувати самі джерела терору, ніж перехоплювати його наслідки. Чим довше москва відмовлятиметься завершити цю війну, тим гіршими будуть наслідки для неї", – пояснив він.