Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна змінює хід війни в Курську, але утримання території може створити зимові труднощі – Foreign Affairs

02 вересня 2024, 15:35
Україна змінює хід війни в Курську, але утримання території може створити зимові труднощі – Foreign Affairs
iakursk.ru
6 серпня Україна розпочала наступ на Курську область росії. З того часу Україна захопила значну частину російської території й взяла в полон сотні російських солдатів.

Наступ ще не відвернув значні російські сили від східних регіонів України, і залишається незрозумілим, як українські лідери мають намір перетворити цей тактичний успіх на стратегічні чи політичні здобутки. Ця операція відкриває нові можливості, але водночас несе в собі значні ризики й витрати.

Про це повідомляє Foreign Affairs.

Перенаправляючи ресурси від оборонних операцій на сході Донецької області, Україна робить ставку на те, що інші частини фронту не зруйнуються, що вона не втратить велику кількість солдатів і техніки в Курську, і що вигоди від її операцій в Курській області переважать витрати, понесені в інших місцях. 

"З політичного погляду, Україна також, ймовірно, робить ставку на те, що зможе утримувати Курськ достатньо довго, щоб використати його як розмінну монету у випадку, якщо на Київ буде чинитися тиск з метою проведення переговорів. Але ця територія може ще більше ускладнити ситуацію для українських військових взимку", — пишуть автори.

Однак цей наступ України змінив колишній наратив, принаймні на цей час, про негативну траєкторію війни. Це дасть змогу отримати додаткову матеріальну допомогу і змінити обмеження Заходу на постачання зброї. Крім того, операція в Курській області змусить москву замислитися над тим, що в України залишаються варіанти, і що результат цієї війни ще не вирішений.

"Наступ не виправить існуючий матеріальний дисбаланс у війні. Наразі росія зберігає перевагу в живій силі, техніці та боєприпасах", — додають Кофман та Лі.

Поки що реакція росії на Курську операцію виглядає як економія сил для стримування вторгнення, оскільки вона продовжує надавати пріоритет наступальним операціям у Донецьку. Можливо, москва проявляє певну обережність, усвідомлюючи, що в минулі роки Україна, як правило, здійснювала напади на кількох напрямках. Не виключено, що це не єдина запланована наступальна операція України.

КурськвійнаЗСУ

Останні матеріали

Точний удар по
Політика
Точний удар по "Газпрому" чи захоплення села Нью-Йорк. Що є "стратегічним" для західних ЗМІ? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 вересня 2024, 12:42
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Політика
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2024, 21:54
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Політика
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 15:19
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 09:16
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Політика
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 08:03
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Cуспільство
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 14:35
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Політика
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 12:36
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Cуспільство
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється