Україна змінює хід війни в Курську, але утримання території може створити зимові труднощі – Foreign Affairs

6 серпня Україна розпочала наступ на Курську область росії. З того часу Україна захопила значну частину російської території й взяла в полон сотні російських солдатів.

Наступ ще не відвернув значні російські сили від східних регіонів України, і залишається незрозумілим, як українські лідери мають намір перетворити цей тактичний успіх на стратегічні чи політичні здобутки. Ця операція відкриває нові можливості, але водночас несе в собі значні ризики й витрати.

Про це повідомляє Foreign Affairs.

Перенаправляючи ресурси від оборонних операцій на сході Донецької області, Україна робить ставку на те, що інші частини фронту не зруйнуються, що вона не втратить велику кількість солдатів і техніки в Курську, і що вигоди від її операцій в Курській області переважать витрати, понесені в інших місцях.

"З політичного погляду, Україна також, ймовірно, робить ставку на те, що зможе утримувати Курськ достатньо довго, щоб використати його як розмінну монету у випадку, якщо на Київ буде чинитися тиск з метою проведення переговорів. Але ця територія може ще більше ускладнити ситуацію для українських військових взимку", — пишуть автори.

Однак цей наступ України змінив колишній наратив, принаймні на цей час, про негативну траєкторію війни. Це дасть змогу отримати додаткову матеріальну допомогу і змінити обмеження Заходу на постачання зброї. Крім того, операція в Курській області змусить москву замислитися над тим, що в України залишаються варіанти, і що результат цієї війни ще не вирішений.

"Наступ не виправить існуючий матеріальний дисбаланс у війні. Наразі росія зберігає перевагу в живій силі, техніці та боєприпасах", — додають Кофман та Лі.

Поки що реакція росії на Курську операцію виглядає як економія сил для стримування вторгнення, оскільки вона продовжує надавати пріоритет наступальним операціям у Донецьку. Можливо, москва проявляє певну обережність, усвідомлюючи, що в минулі роки Україна, як правило, здійснювала напади на кількох напрямках. Не виключено, що це не єдина запланована наступальна операція України.