Україна знайшла діру в російській ППО – ISW

27 квітня 2026, 10:47
Україна знайшла діру в російській ППО – ISW
Фото: РБК-Україна
За два тижні щонайменше 10 ударів по нафтогазовій інфраструктурі: від Ярославля до Криму.

Українські сили системно використовують перевантаженість російської протиповітряної оборони для ударів у глибині території ворога, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Лише за останні два тижні Україна завдала щонайменше 10 ударів по нафтогазовій інфраструктурі по всій території росії – це підтверджують геолокаційні докази. Серед цілей – Ярославський нафтопереробний завод, один із ключових об'єктів паливної системи країни.

Чому це стало можливим

Аналітики ISW називають три ключові фактори, які роблять такі атаки дедалі ефективнішими: російська система ППО перевантажена і не встигає реагувати на всі загрози одночасно; Україна нарощує власне виробництво безпілотників; а дальність і кількість ударів з березня 2026 року постійно зростають.

Саме перевантаженість ворожої протиповітряної оборони дозволяє Україні діставати цілі, які раніше були практично недосяжними.

Втрати росія зазнає не лише на власній території. Удар по Севастополю пошкодив кілька російських військових кораблів і берегову інфраструктуру. Напередодні, 26 квітня, СБУ провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму: бійці підрозділу "Альфа" атакували військово-морську базу в Севастополі та аеродром "Бельбек".

З березня 2026 року інтенсивність атак помітно зросла – Україна не лише збільшує їх кількість, а й б'є далі й точніше.

