Україні вдалось повернути ще 45 людей з окупованих територій, росії і білорусі

Серед евакуйованих були люди, які потребували особливих умов для безпечного переміщення.

Україна повернула з окупованих територій ще 45 українців, серед яких багато хто потребував особливих умов для безпечного переміщення через тяжкі захворювання.

Про це йдеться у заяві українського омбудсмана Дмитра Лубінця.

Омбудсман сказав, завдяки злагодженій роботі Офісу омбудсмана України, держорганів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів вдалося забезпечити безпечне повернення 45 українців з тимчасово окупованих територій України, росії і білорусі.

"Для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій". - заявив Лубінець.

Також серед евакуйованих були люди, які потребували особливих умов для безпечного переміщення:

маломобільні та тяжкохворі громадяни, які не мали фізичної можливості самостійно залишити ТОТ.

10 осіб потребували невідкладного лікування, бо мали тяжкі хронічні захворювання;

для 23-х осіб була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.

Він додав, що переважна більшість повернутих - особи похилого віку. За його словами, найстаршій громадянці - 93 роки.

"Крім цього, ми повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон", - зазначив омбудсмен.