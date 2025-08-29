Українська делегація провела переговори зі спецпредставником президента США

Зокрема, йшлося про удар по Києву, внаслідок якого загинули 23 людини, зокрема четверо дітей.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомив Єрмак в соцмережі X.

За словами керівника ОП, у зустрічі також брав участь перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Головний пріоритет - просувати реальну дипломатію і забезпечити виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті. Ми координуємо наші зусилля", - розповів Єрмак.

За його словами, він на початку зустрічі поінформував спецпредставника президента США про воєнні злочини, які росія вчиняє проти мирних міст України. Зокрема, йшлося про удар по Києву, внаслідок якого загинули 23 людини, зокрема четверо дітей.

Єрмак звернув увагу, що рф не виконує необхідних для завершення війни речей і затягує бойові дії. Він запевнив, що Україна підтримує прагнення президента США Дональда Трампа та всіх партнерів досягти справедливого миру якомога швидше, а також вітає всі мирні ініціативи США. Але росія все це блокує.

"Ми відкриті для прямих переговорів на рівні лідерів і готові обговорювати найширше коло питань. Ми вважаємо, що необхідний глобальний натиск, щоб росія дійсно була готова рухатися до миру і, зокрема, провести критично важливі зустрічі лідерів для цієї мети", - додав він.