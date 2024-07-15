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ПОЛІТИКА

Українська делегація задоволена результатами заходу та концепцією мосту до членства України в НАТО – Офіс президента

15 липня 2024, 08:58
Українська делегація задоволена результатами заходу та концепцією мосту до членства України в НАТО – Офіс президента
джерело president.gov.ua
Жовква заявив, що саміт у Вашингтоні однозначно виявився кращим за результати саміту у Вільнюсі.

В Офісі президента України загалом задоволені результатами Вашингтонського саміту НАТО.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" сказав  заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. 

Жовква заявив, що саміт у Вашингтоні однозначно виявився кращим за результати саміту у Вільнюсі. 

"Минулого року ми сподівалися на практичніші результати саміту. І цього року у Вашингтоні ми їх отримали. Зокрема у формулюванні фінальної декларації саміту щодо незворотного шляху України до НАТО – це було для нас важливо, і країни досягли в цьому згоди", – зазначив він.

Серед інших практичних результатів він назвав чіткі обіцянки щодо ППО, збільшення об’ємів тренування українських пілотів та фахівців для F-16, а також відзначив, що певні позитивні ініціативи вийшли від НАТО – як нова місія НАТО в Україні, яка допоможе координувати постачання зброї та розвиток оперативної сумісності ЗСУ з арміями партнерів, а також домовленість про обсяги військової допомоги на 40 млрд доларів, яку у наступному році отримає Україна.  

Жовкву запитали, як у Зеленського "збираються змусити росію" брати участь у наступному Саміті миру, якщо рф буде ігнорувати цю ініціативу, оскільки москва вже заявила, що не візьме участі у другому саміті.  

У відповідь він сказав, що Київ надалі планує розвивати результати першого саміту, та натякнув, що це буде відбуватися незалежно від того, як реагує росія.

"Ми продовжимо цю роботу, але не виключно по цих трьох темах (продовольча, ядерна безпека, повернення полонених і депортованих дітей – Ред.) , адже формула миру має 10 пунктів. Ми будемо складати дорожню карту, план миру, які узгоджуватимуться з конкретними пунктами формули (...) і далі від імені світової спільноти, ті країни, які мають канали зв’язку з росією, передадуть ці позиції росії. 

Це буде не лише голос України, це буде голос більшості у світі. Це має бути колективний тиск. росія повинна припинити говорити мовою ультиматумів і односторонніх умов – вона повинна прислухатися до міжнародного співтовариства і голосу більшості", – сказав Ігор Жовква.

Нагадаємо, на завершення саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір.

Документ є частиною зобов'язань щодо довгострокової безпеки України й виконує обіцянку, яку президент США Джо Байден і країни НАТО дали у Вільнюсі в 2023 році: провести переговори з Києвом щодо довгострокових двосторонніх угод про безпеку з метою підтримки України зараз і стримування агресії проти неї в майбутньому як частини шляху до членства в Альянсі. Опираючись на кожну з цих угод, “Український договір” створює єдину та всеосяжну архітектуру безпеки для підтримки України сьогодні та в майбутньому, під час війни та в мирний час. 

саміт НАТООфіс Президентавійна в Україні

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