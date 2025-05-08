Українські біженці принесли Словаччині вдвічі більше коштів, ніж було витрачено на них

Найбільше коштів виділялось на на проживання, освіту та інтеграцію українських дітей.

Минулого року українці збільшили державні доходи Словаччини на 217 мільйонів євро, а це витратили на них - 98.

Про це інформує портал Dennik N.

Мова йде про надходження у вигляді податку на прибуток, обов’язкових страхових внесків, ПДВ та акцизів.

За оцінкою урядового Інституту фінансової політики, минулого року українці збільшили державні доходи Словаччини на €217 млн у вигляді податку на прибуток, обов'язкових зборів та акцизів або ПДВ.

Витрати на допомогу біженцям за цей період склали €98 млн і переважно у вигляді допомоги на проживання та освіти українських дітей. При цьому 2/3 цих витрат були сплачені за рахунок фондів ЄС.

Загальна допомога українцям 2023 року обійшлася Словаччині в 98 мільйонів євро, до того ж дві третини витрат було покрито з фондів Європейського Союзу.

Найбільше коштів пішло на проживання, освіту та інтеграцію українських дітей.

В уряді Словаччини зазначили, що українці становлять 40% усіх 122 тисяч працевлаштованих іноземців у країні.

Влада Словаччини вважає, що робоча сила з України може частково вирішити проблему дефіциту кадрів у низці секторів економіки.