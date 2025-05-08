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Українські біженці принесли Словаччині вдвічі більше коштів, ніж було витрачено на них

08 травня 2025, 14:19
Українські біженці принесли Словаччині вдвічі більше коштів, ніж було витрачено на них
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Найбільше коштів виділялось на на проживання, освіту та інтеграцію українських дітей.

Минулого року українці збільшили державні доходи Словаччини на 217 мільйонів євро, а це витратили на них - 98. 

Про це інформує портал Dennik N

Мова йде про надходження у вигляді податку на прибуток, обов’язкових страхових внесків, ПДВ та акцизів.

За оцінкою урядового Інституту фінансової політики, минулого року українці збільшили державні доходи Словаччини на €217 млн у вигляді податку на прибуток, обов'язкових зборів та акцизів або ПДВ. 

Витрати на допомогу біженцям за цей період склали €98 млн і переважно у вигляді допомоги на проживання та освіти українських дітей. При цьому 2/3 цих витрат були сплачені за рахунок фондів ЄС.

Загальна допомога українцям 2023 року обійшлася Словаччині в 98 мільйонів євро, до того ж дві третини витрат було покрито з фондів Європейського Союзу. 

Найбільше коштів пішло на проживання, освіту та інтеграцію українських дітей.

В уряді Словаччини зазначили, що українці становлять 40% усіх 122 тисяч працевлаштованих іноземців у країні. 

Влада Словаччини вважає, що робоча сила з України може частково вирішити проблему дефіциту кадрів у низці секторів економіки.

 
біженціСловаччина

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