Українські дрони атакували нафтовий термінал у Криму

08 квітня 2026, 14:15
Фото з вільного доступу
Морський нафтовий термінал у Феодосії — це головна точка, через яку паливо морем доставляють до Криму та окупованого півдня України.

Українські безпілотники вночі 8 квітня влучили по нафтовому терміналу у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр").

У мережі публікують кадри масштабної пожежі після атаки.

Також українські дрони вночі атакували російські ЗРК "Бук", "Тор-М2", рідкісну радіолокаційну станцію "Зоопарк", склади дронів і МТЗ та пункт передполітної підготовки дронів на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

Нагадаємо, внаслідок атаки українських дронів 5 квітня зупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод росії "Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСІ"), що належить "Лукойлу".

"Нижегороднефтеоргсинтез" може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік або близько 320 тисяч барелів на день.

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
