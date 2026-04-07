Атака українських дронів зупинила роботу одного з найбільших НПЗ росії – Reuters

07 квітня 2026, 21:12
"Нижегороднефтеоргсинтез" може переробляти близько 320 тисяч барелів на день.

Внаслідок атаки українських дронів 5 квітня зупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод росії "Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСІ"), що належить "Лукойлу".

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.

Журналісти зазначають, що тимчасове закриття заводу посилить невизначеність у російському енергетичному секторі. 

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, "Лукойл" не виставляв на продаж бензин, дизельне паливо або мазут з нафтопереробного заводу, розташованого за 450 км на схід від москви.

Джерела також повідомили у вівторок, що постачання може бути зупинено до кінця місяця.

"Нижегороднефтеоргсинтез" може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік або близько 320 тисяч барелів на день.

У неділю російська влада повідомила, що НПЗ загорівся внаслідок атаки дронів. Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що під час атаки було уражено два об'єкти заводу, а також пошкоджено електростанцію та кілька будинків.

У ніч на 7 квітня військові України влучили по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області росії.

Удари пошкодили три резервуари підтриємства "Транснафта-Балтика", після чого загорілися нафтопродукти. Цей об’єкт — важливий елемент експорту нафтопродуктів рф. Кошти від його роботи йдуть на російську армію.

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
