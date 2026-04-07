Атака українських дронів зупинила роботу одного з найбільших НПЗ росії – Reuters

Внаслідок атаки українських дронів 5 квітня зупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод росії "Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСІ"), що належить "Лукойлу".

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.

Журналісти зазначають, що тимчасове закриття заводу посилить невизначеність у російському енергетичному секторі.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, "Лукойл" не виставляв на продаж бензин, дизельне паливо або мазут з нафтопереробного заводу, розташованого за 450 км на схід від москви.

Джерела також повідомили у вівторок, що постачання може бути зупинено до кінця місяця.

"Нижегороднефтеоргсинтез" може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік або близько 320 тисяч барелів на день.

У неділю російська влада повідомила, що НПЗ загорівся внаслідок атаки дронів. Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що під час атаки було уражено два об'єкти заводу, а також пошкоджено електростанцію та кілька будинків.

У ніч на 7 квітня військові України влучили по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області росії.

Удари пошкодили три резервуари підтриємства "Транснафта-Балтика", після чого загорілися нафтопродукти. Цей об’єкт — важливий елемент експорту нафтопродуктів рф. Кошти від його роботи йдуть на російську армію.