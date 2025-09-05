Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські фахівці підтвердили понад 2500 військовополонених за допомогою OSINT

05 вересня 2025, 20:21
Українські фахівці підтвердили понад 2500 військовополонених за допомогою OSINT
Фото: Андрій Єрмак
Очікується, що наприкінці вересня незалежні експерти ОБСЄ оприлюднять звіт про порушення росією зобов'язань перед ОБСЄ, зловживань і порушень прав людини.

Українські фахівці використовують OSINT-технології для того, щоб підтвердити перебування в полоні військовослужбовців. Таким методом виявили, що понад 2500 захисників потрапили в полон.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

Добросердов на зустрічі з представниками місії незалежних експертів Московського механізму ОБСЄ розповів, що загальна мета полягає в тому, щоб повернути кожного українця додому, з огляду на те, що військовополонені зберігають статус зниклих безвісти до моменту повернення.

Він зазначив, що застосовуються OSINT-методи (Open Source Intelligence, або розвідка за відкритими джерелами), за допомогою яких підтверджено перебування в полоні 2577 військовослужбовців.

При цьому інформація про 680 людей, серед яких 91 цивільний, ще не підтверджена Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ).

Також налічується 8 випадків, коли люди, ідентифіковані як полонені, згодом були виявлені серед загиблих. Щодо шести з них МКЧХ так і не підтвердив інформацію про перебування в полоні.

Очікується, що наприкінці вересня незалежні експерти ОБСЄ оприлюднять звіт про порушення росією зобов'язань перед ОБСЄ, зловживань і порушень прав людини.

